Bulanık Bilicanspor'a malzeme desteği

Bursa'da faaliyet yürüten Türkiye Bulanıklılar, Eğitim, Kültür, Sevgi, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Muş'un Bulanık ilçesindeki Bilicanspor'a malzeme desteğinde bulundu.

Dernek Başkanı Selahattin Turan, Bulanık Stadyumu'nda bir araya geldiği sporculara; forma, krampon, konç, eşofman takımı, futbol topu ve çok sayıda antrenman malzemesi hediye etti. Muşlu tüm derneklerin amatör spor kulüplerine destek vermesi gerektiğini ifade eden Başkan Turan, "Bizler Bulanık ilçesine gönül vermiş elçileriyiz. Dernek olarak her zaman diyoruz, Bulanık bizim sevdamız, Bulanık bizim hülyamız. Bizde dernek olarak ilçemizde faaliyet gösteren Bulanık Bilicanspor'a her türlü desteği vermek için buradayız. Bende ilçemin tek amatör spor kulübü olan 1071 Malazgirt Spor'a yardım etmeyi, sponsor olmayı kendime borç bildim. Spor, siyaset ötesi bir şey. Amatör kulüpler de siyasete alet edilmeden, marka amaçlı kullanılmadan büyümelidir. Bulanık ilçemizde yaşayan gençler, bizim geleceğimiz. Bu gençlere iyi bir gelecek hazırlamak için dernek olarak elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya hazırız" dedi.

Bilicanspor'a her türlü desteği vereceklerini belirten Turan, "Sporcularımızı Bursa'da kampta ağırlayacağız. Bu yıl onların gayreti ve bizlerin desteğiyle Bilicanspor'un şampiyon olmasını diliyoruz. Biz onlara omuz vereceğiz, onlardan da başarı bekleyeceğiz. Dernek olarak sosyal sorumluk projeleri bünyesinde farkındalığı ortaya koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.