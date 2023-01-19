Bulanık İMKB'de tayini çıkan öğretmenlere veda yemeği

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yaparken başka illere tayini çıkan öğretmenler için veda yemeği düzenlendi.

Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından tayini çıkan Metal Öğretmeni Mehmet Reşit Tekdemir, Metal Öğretmeni Nebi Temelli ve Mobilya Dekorasyon Öğretmeni Özkan Yaman için veda yemeği düzenlendi. Yemekte konuşan Okul Müdürü Ali Çiçekli, meslektaşlarına başarılar dileyerek, “Kurumumuzda görev yaptıkları süre içerisinde göstermiş oldukları fedakârlık, başarı ve samimiyetten dolayı öğretmenlerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni okullarında da aynı şekilde başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Biz öğretmen arkadaşlarımızla sadece resmî olarak ayrıldık. Kendilerine hem okulumuzun hem de gönlümüzün kapıları her zaman ardına kadar açıktır. Sizleri hiçbir zaman unutmayacağız. Yeni neslimizi yetiştirecek öğretmen arkadaşlarıma canı gönülden başarılar diliyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Şube Müdürü Metin Aral da, tayini çıkan öğretmenlere yeni okullarında başarılarının devamını diledi.

Şube Müdürü Mustafa Ercan ise öğretmenlere gidecekleri okulda başaralar dileyerek, “Gideceğiniz okulda başarılı olacağınıza inancım tamdır. Sizlere ailenizle birlikte sağlıklı ve huzurlu yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tayini çıkan öğretmenler de, kendileri için hazırlanan etkinlikten dolayı okul idaresine ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Daha sonra şube müdürleri Metin Aral ve Mustafa Ercan ile Okul Müdürü Ali Çiçekli tarafından tayini çıkan öğretmenlere plaket takdim edildi.