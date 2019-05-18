Bulanık Kaymakamından 700 kişiye iftar yemeği

Muş'un Bulanık Kaymakamlığı ilçede bulunan 700 fakir, yetim öksüz ailelere ve kamu kurum çalışanlarına iftar yemeği verdi.

Bulanık Hükümet Konağı önündeki iftar yemeğine katılan ve bütün herkese yakın ilgi gösteren Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, verilen iftar yemeğinde halkla tek tek ilgilendi ve onlarla sohbet etti. İftar programında konuşan Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, "Bu gün Bulanık'ta yetim, öksüz ailelerimizle, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle velhasıl kurum amirlerimize Bulanık ailesi olarak bir iftar yemeği vermek istedik. Allah razı olsun bugün 700 civarında vatandaşlarımız teşrif ediyorlar iftarımıza, şeref verdiler. Böyle güzel bir ilkbahar akşamında vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük onur duydum. İftara gelen herkese teşekkür ediyorum. Buradan bütün beldelerimizden özellikle araçla iftar yemeğimize gelmeleri bizleri onure etti. Devlet vatandaşı için var, işte bugünde bu birlik ve beraberlik ruhunu Ramazan ayında en güzel şekilde yansıtmak bizi son derece mutlu etti. Allah onlardan razı olsun. İnsanı yaşatki, devlet yaşasın felsefesi ile bu coğrafyada sosyal devlet olmanın bir gereğini yerine getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

“Devletimizin bütün birimleri her zaman emrinizdedir”

Bulanık Kaymakamlığı olarak böyle bir halk iftarını organize etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Kaymakam Uzan, "Allah razı olsun hepinizden ve sizlerin iştirak etmesi bizleri mutlu etti. Her zaman Bulanık'ta bu güzel aile fotoğrafını vermeliyiz. Bir beraber olarak saflarımızı sık tutmalıyız. Aramıza nifak tohumu ekmek isteyenlere karşı bir olmalıyız. Değerli kardeşlerim her zaman devlet olarak yanınızdayız. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize, fakir ve zaruret içinde bulunan kardeşlerimizin yanındayız. Sosyal devlet olmanın gereği olarak buradayız, emrinizdeyiz. Ramazanın mübarek olsun. Cumanızda hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

İftar programına, Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Akpınar, Asliye Hukuk Hakimi Jale Yiğenoğlu, Asliye Hukuk Hakimi Sabahattin Kocagöbek, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, Bulanık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Ahmet Galip Halidi, İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

İftar yemeğine katılan fakir, yetim öksüz aileleri ve kamu kurum amirleri, Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan'a, kendilerine göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür ettiler.