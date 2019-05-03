Bulanık Kaymakamlığından ‘borç' açıklaması

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamlığı, belediye yönetiminin 172 milyon 498 bin 772 TL borç açıklamasını yalanladı.

Bulanık ilçesinde belediye başkanı seçilen HDP'li Adnan Topçu'nun belediyeyi 172 milyon 498 bin 772 TL borçla devraldığını açıklaması üzerine Bulanık Kaymakamlığından yalanlama geldi. Bulanık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra Bulanık Belediye Başkanlığında göreve başlayan yeni yönetimin belediye binasına afiş asmak suretiyle vatandaşlarımıza ‘2014 ile Nisan 2019 yılına kadar olan gelir-gider ve borç tablosu” başlığı ile gerçekle hiçbir ilgisi olmayan asılsız bilgiler verildiği görülmektedir. Asılan afişte belediye başkan vekilinin toplam 172.498.772,41 TL borç bıraktığı iddia edilmektedir. Belediye başkan vekilinin atandığı 11.09.2016 tarihi itibariyle belediyenin toplam borcu, faiziyle birlikte iddia edildiği gibi 12.345.650,75 TL değil, 34.272.947,01 TL'dir. İlimizin en büyük ilçesi olan Bulanık'a yaklaşık 2 yıl 6 ay hizmet etme bahtiyarlığına sahip olduk. 31.03.2019 tarihinde seçilen yönetim tarafından bu şehre hizmetlerin durdurulmasını gerektirecek hiçbir bahane bırakmayarak, bilakis belediye başkan vekilliği döneminde yapılan yatırım ve hizmetler neticesinde, şehrimizin alt yapısı, kanalizasyonu, içme suyu, yolları ve imar planları yapılmış olup, Bulanık Belediyesine kurumsal kimlik yeniden kazandırılmıştır. Belediye başkan vekili olarak göreve başladığımızda, gerek ilçe halkı ile yaptığımız toplantılarda gerekse yapılan anket çalışmalarında, vatandaşlarımız öncelikle belediyeden içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, isale hattı ve yollarının yapılmasını talep etmişlerdir. Bu hizmetleri gerçekleştirmek için, kuruluş amacı belediyelere mali destek sağlamak olan İller Bankası A.Ş.'den ilçemiz merkez mahallelerine yüzde 50 hibe olan kanalizasyon ile içme suyu, yağmur suyu, isale hattı, içme suyu depolarının yapımı, BSK (sıcak) asfalt ve yollara parke yapımı için belediye meclisimizin kararı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın onayıyla uzun vadeye yayılmış (180 ay vadeli) 40.546.484,32 TL kredi kullanılmıştır. İller Bankası'ndan alınan kredi tutarı 26.04.2019 tarihli resmi belge ile mevcuttur. Oysa ki yeni yönetim tarafından, İller Bankası'na olan borcun 70.000.000,00 TL olduğu iddia edilmektedir. Bulanık Belediyesinin 31.03.2019 tarihi itibariyle borç miktarı 43.762.896,32 TL'dir. Afişteki diğer hususlar ise, belediyeye ait Kültür Mahallesi 226 ada ve 3 nolu parselin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devredildiği ifade edilmiş, oysaki söz konusu arsanın herhangi bir kuruma devri yapılmamıştır. Zafer Mahallesi 418 ada ve 27 nolu parsel, Bulanık Merkez Camii bahçesi olarak kullanıldığından, kamu yararı gözetilerek hazineye devri sağlanmıştır. Zafer Mahallesi 419 ada ve 3 nolu parsel, hükümet konağı bahçesi olarak kullanıldığından hazineye devredilmiştir. Niteliği tescil harici yer olan Kıl Çadırı alanı vatandaşlar tarafından işgal edilmişti. Kaymakamlık tarafından söz konusu işgale son verilerek, ilgili yerin tescili hazine adına yapılmıştır. Bu alan, kamu görevlilerinin ve vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Bulanık Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Yine malum afişte, Belediye İş Merkezi 3. katının Barco Tekstil'e 10 yıllığına bedelsiz olarak verildiği iddia edilmektedir. Belediye İş Merkezi 3. katı 2013 yılında otel olarak işletilmek üzere bir işletmeciye 10 yıllığına kiraya verilmişti. Belediye başkan vekilliği döneminde, otel işletmecisi sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği ve kira ödemesi yapmadığından, mahkeme kararı doğrultusunda icra yoluyla tahliye edilmiştir. Söz konusu yer ilçemizde istihdamı artırmak, özellikle kadınları sosyo-ekonomik hayata dahil etmek adına, yıllık 12.000,00 TL bedel karşılığında Barco Tekstil'e kiraya verilmiştir. Böylelikle yaklaşık 120 vatandaşımıza istihdam olanağı sağlanmıştır. Yukarıda zikredildiği üzere, devletimize yöneltilen iddialar asılsız olup, tamamen kara propaganda ve manipülasyon niteliği taşımaktadır. Bulanık halkımız iki yıl içerisinde yapılan hizmetleri bilmekte ve görmektedir. Belediye başkanlığı makamı; çözüm, proje, icraat ve hizmet makamıdır. Bulanık halkı yerel yönetimden ideoloji ve bahane üretme değil, hizmet beklemektedir” denildi.