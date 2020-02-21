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Bulanık Kaymakamlığından öğrencilere giysi yardımı

Muş’un Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi bin 750 öğrenciye bot ve giysi yardımı yapıldı.

Muş'un Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi bin 750 öğrenciye bot ve giysi yardımı yapıldı.


SYDV tarafından daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere, içerisinde ayakkabı, pantolon ve kazağın bulunduğu giysi paketleri dağıtıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, yerleşim biriminde zor şartlar altında eğitime devam eden öğrencilerin bulunduğunu belirterek, “Bu sene ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi dağıtımlarını gerçekleştirdik. Yardımlara imkanlar doğrultusunda devam edeceğiz” dedi.


Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan İlidi, "Derslerinizi ihmal etmeyin. Hayat öyle basit bir şey değil. Bulanık'ta kalırsanız sizin için bir şey değişmez. Ailenizde okumamış insanlar olabilir. Sizin daha çok çalışmanız lazım. Biz sizden sadece öğrencilik bekliyoruz. Öğretmenlerinizin dediklerini dinleyeceksiniz. Hepinizin üniversiteye gitmesi lazım" diye konuştu.

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