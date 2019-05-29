Bulanık Meslek Yüksekokulunda iftar programı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Meslek Yüksekokulu tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Bulanık MYO bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Ahmet Polat, Rektör Yardımcısı Cevat Selam, Bulanık MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Galip Halidi, idari personel ve öğrenciler katıldı. İftar yemeğinin ardında kısa bir konuşma yapan Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Ahmet Polat, “Bütün öğrenci kardeşlerimize, akademisyenlerimize, idari personelimize buraya teşvik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizi biz kılan bize anlam katan aslında bizim insanlığımızdır, bizim Müslümanlığımızdır, kardeşlik hukukumuzdan doğan bu güzel davranışlarımızdır. Ben bunların artarak devam etmesini diliyorum” dedi.