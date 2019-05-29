İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bulanık Meslek Yüksekokulunda iftar programı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Meslek Yüksekokulu tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Meslek Yüksekokulu tarafından iftar programı gerçekleştirildi.


Bulanık MYO bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Ahmet Polat, Rektör Yardımcısı Cevat Selam, Bulanık MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Galip Halidi, idari personel ve öğrenciler katıldı. İftar yemeğinin ardında kısa bir konuşma yapan Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Ahmet Polat, “Bütün öğrenci kardeşlerimize, akademisyenlerimize, idari personelimize buraya teşvik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizi biz kılan bize anlam katan aslında bizim insanlığımızdır, bizim Müslümanlığımızdır, kardeşlik hukukumuzdan doğan bu güzel davranışlarımızdır. Ben bunların artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.