İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bulanık MYO öğrencilerinin yurt sorunu

MUŞ (İHA) – Muş Alpaslan Üniversitesine bağlı Bulanık ilçesinde 2018 yılında eğitim vermeye başlayan meslek yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin barınma sorunları bir türlü çözülemiyor.


Bulanık'a MYO açılması için dönemin siyasetçileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından barınma sorunun çözüleceğine dair verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi nedeniyle farklı şehirlerden gelen öğrenciler, yurt sorunu ile karşılaşınca kayıt yaptırmaktan vazgeçip geri dönüyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Bulanık MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Galip Halidi, "2020-2021 eğitim öğretim yılında meslek yüksekokulumuz bölümlerinin doluluk oranları YKS tercih sonuçlarına göre yüzde 100'dür. Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu olarak böyle önemli bir başarının sağlanmış olması bizi fazlasıyla memnun etmektedir. Fakat yakalanan bu başarının ilçemizde hala yurt imkânlarının oluşturulamaması sebebiyle gölgelenmesi, bizleri derinden üzmektedir. Yüksekokulumuzun bu durumu, YÖK Kalite Kurulunun yapmış olduğu detaylı inceleme neticesinde yazılan raporlara da yansımıştır. Yüksekokulumuzun gerek bölgemiz gerekse ilçemiz açısından önemi göz önünde bulundurulduğunda, yurt imkânlarının ivedi bir şekilde çözülmesi için Bulanık ilçesi olarak inisiyatif almamız gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.