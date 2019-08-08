Bulanık MYO, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

YKS tercih sonuçlarına göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında Bulanık Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programına 41, Çocuk Gelişimi Programına 41, Acil Durum ve Afet Yönetimi Programına 41, Laborant ve Veteriner Sağlık Programına 41 olmak üzere toplam 164 öğrenci yerleşti.

Özellikle istihdam oranı yüksek olan programların tercih edilmesi dikkat çekti. Söz konusu bölümlerin, özellikle kız öğrencilere yurt temininde atılan yeni adımlarla birlikte ilçeye ciddi katkı sağlaması bekleniyor.