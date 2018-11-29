Bulanık MYO'da yeni bölümler açılacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu (MYO) bünyesinde ‘Tapu ve Kadastro' ile ‘Acil Durum ve Afet Yönetimi' programlarının açılmasını uygun gördü.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bulanık MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Galip Halidi; Tapu ve Kadastro Programının, bölgede kan davasına varıncaya kadar çeşitli aile içi ve akrabalar arası facialara sebep olan arazi anlaşmazlıklarının çözümü konusunda toplumsal bilinçlenmeye katkı sağlayacağını söyledi. Dr. Halidi, program mezunlarının tapu-kadastro idarelerinde ve özellikle belediyelerde tapu kayıtlarının doğru şekilde tutulması, tevhit, ifraz işlemleri, Osmanlı döneminden kalan tapu kayıtlarının güncellenmesi, eski sicillerin günümüze entegrasyonunun sağlanması ve özellikle parselasyon, coğrafi aplikasyon, imara açılacak alan tespiti gibi işlemlerin gerektirdiği teknolojik altyapıyı kullanabilecek ara personel ihtiyacını karşılayacağını belirtti. Kuzey Anadolu fay hattında yer alan Bulanık'ın coğrafi şartları göz önünde bulundurulduğunda ulaşım açısından zorluklar yaşandığına dikkat çeken Dr. Halidi, Acil Durum ve Afet Yönetimi Programının da Bulanık için çok önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Bölge Afet Yönetim Müdürlüğünün üç merkezinden birinin Muş'ta bulunduğuna dikkat çeken Dr. Halidi, "İlgili kurumlardaki personel ihtiyacının giderilmesi ile doğal afetler sonrasında karşılaşılabilecek olumsuzlukların da bir ölçüde önüne geçilmiş olacaktır" dedi.