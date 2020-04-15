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Bulanık Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında

Muş’un Bulanık Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, korona virüs nedeniyle evde çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların emekli maaşlarını teslim etmeye devam ediyor.

Muş'un Bulanık Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, korona virüs nedeniyle evde çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların emekli maaşlarını teslim etmeye devam ediyor.


Tüm dünyayı tehdit eden korona virüse karşı alınacak en önemli tedbirin evde kalmak olduğunu söyleyen Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, “Ülke genelinde olduğu gibi ilçede de Bulanık Vefa Sosyal Destek Grubu korona virüs sürecinde ihtiyaç sahipleri için çalışmaya devam ediyor. Özellikle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunduğu için evlerinden çıkmaları kısıtlananların hizmetine koşan ekipler, maaştan ilaç alımına kadar her görevi en iyi şekilde yerine getiriyorlar” dedi.

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