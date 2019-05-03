Bulanık Yoncalı beldesinde su baskınları

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Yoncalı beldesinde, aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen su baskınlarından dolayı 2 okul ve 55 evin eşyaları zarar gördü.

Edinilen biliye göre, sabah saatlerinde Bulanık ilçesine bağlı Yoncalı beldesinde, aşırı yağışlardan dolayı su baskınları meydana geldi. Gelen ihbar üzerine Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgeye 1 arama ve kurtarma personeli, 5 teknik personel gönderdi. Yapılan çalışmalarda 2 okul ve 55 ev su baskınlarından dolayı eşyaları hasar gördü. Ekipler, meydana gelen hasarları tutanak altına alınırken, su baskını ile ilgili geniş kapsamlı olarak hazırlanacak.