Bulanıklı öğrenciler Çanakkale gezisine gönderildi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen organizasyonla 297 öğrenci ve 15 rehber öğretmen Çanakkale gezisine gönderildi.

2018-2019 eğitim öğretim yılının ardından öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de bu vatanın nasıl kazanıldığını yerinde görmeleri amacıyla Çanakkale gezisine gönderdiklerini belirten Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, "Malazgirt 1071 Zaferine atfen ecdadımızın tarih yazdığı Çanakkale Şehitliği gezisine 1071 öğrenci gönderme çalışmalarının ikinci öğrenci kafilesini bizzat uğurladık. 2. tur geziye 297 öğrenci ve 15 görevli öğretmen gönderildi. Allah kazasız belasız gidip dönmeyi nasip etsin" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Deniz Edip ise, öğrencileri böyle anlamlı bir geziyle ödüllendiren Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan'a teşekkür ederek, “Öğrencilerimiz, Mehmetçiğimizin hatırasının, inancının, cesaretinin, azminin, milli birlik ve beraberliğinin harcı olan Çanakkale Zaferini kazandıran yüksek ruhun kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemine dikkat çekerek, Çanakkale'de nasıl büyük millet ve devlet olduğumuzu, atalarımızın orada hep birlikte düşmana ve ihanete karşı nasıl onurlu ve şerefli bir duruşla savaşıp şahadete erdiğini görerek yaşayacaklar” ifadelerini kullandı.

Bulanık Stadı önünde düzenlenen uğurlama törenine İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan ve Milli Eğitim Şube Müdürü Derya Şirin de katıldı. Gezinin yaklaşık 4 gün süreceği belirtildi.