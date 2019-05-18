İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bulanıklı öğrencilerden, müzik dinletisi ve resim sergisi

Muş’un Bulanık Gençlik Merkezi Çalgı Topluluğu dinletisi öğrencileri, müzik öğretmenleri tarafından müzik dinletisi ve resim sergisi düzenlendi.

Muş'un Bulanık Gençlik Merkezi Çalgı Topluluğu dinletisi öğrencileri, müzik öğretmenleri tarafından müzik dinletisi ve resim sergisi düzenlendi.


Bulanık Gençlik Merkezi Çalgı Topluluğu dinletisi öğrencileri, müzik öğretmenleri Ender Görgülü, Cüneyt Güneş ve Murat Yastı'nın yönetiminde Halk Kütüphanesi toplantı salonunda müzik dinletisi ve resim sergisi düzenlendi. Başarı gösteren öğretmenler Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan tarafında başarı belgeleri takdim edildi. Öğrencilerden oluşan çocuk korosunu dinleyen Kaymakam Dr. Uzan, "Dönem başından beri bu çocuklar başladılar bugüne geldiler. Aileler gerçekten gurur duymalısınız. Bu çocuklara kucak dolusu bir alkış istiyorum. Bu öğrenciler kariyerlerini geliştiriyorlar ve bunun yanında nitelikli bir insan oluyorlar. Buda gurur verici. İşte müzik ruhu ile yetişiyorlar. Enstrüman çalabiliyorlar buda nitelikli bir şey. Aile olarak ne kadar gurur duysanız azdır. Gençlerin bu seviyeye gelmesinde, müzik öğretmenlerine, emekli olan Halk Eğitim Müdürü Resul Bulut ve Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip'e teşekkür ediyorum" dedi.


Konserin sonunda Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, düzenlenen konserde emeği geçen herkese teşekkür etti.


Müzik etkinliğe, Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Akpınar, Asliye Hukuk Hakimi Jale Yiğenoğlu, Asliye Hukuk Hakimi Sabahattin Kocagöbek, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, veliler, öğretmenler, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.