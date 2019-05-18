Bulanıklı öğrencilerden, müzik dinletisi ve resim sergisi

Muş'un Bulanık Gençlik Merkezi Çalgı Topluluğu dinletisi öğrencileri, müzik öğretmenleri tarafından müzik dinletisi ve resim sergisi düzenlendi.

Bulanık Gençlik Merkezi Çalgı Topluluğu dinletisi öğrencileri, müzik öğretmenleri Ender Görgülü, Cüneyt Güneş ve Murat Yastı'nın yönetiminde Halk Kütüphanesi toplantı salonunda müzik dinletisi ve resim sergisi düzenlendi. Başarı gösteren öğretmenler Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan tarafında başarı belgeleri takdim edildi. Öğrencilerden oluşan çocuk korosunu dinleyen Kaymakam Dr. Uzan, "Dönem başından beri bu çocuklar başladılar bugüne geldiler. Aileler gerçekten gurur duymalısınız. Bu çocuklara kucak dolusu bir alkış istiyorum. Bu öğrenciler kariyerlerini geliştiriyorlar ve bunun yanında nitelikli bir insan oluyorlar. Buda gurur verici. İşte müzik ruhu ile yetişiyorlar. Enstrüman çalabiliyorlar buda nitelikli bir şey. Aile olarak ne kadar gurur duysanız azdır. Gençlerin bu seviyeye gelmesinde, müzik öğretmenlerine, emekli olan Halk Eğitim Müdürü Resul Bulut ve Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip'e teşekkür ediyorum" dedi.

Konserin sonunda Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, düzenlenen konserde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Müzik etkinliğe, Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Akpınar, Asliye Hukuk Hakimi Jale Yiğenoğlu, Asliye Hukuk Hakimi Sabahattin Kocagöbek, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, veliler, öğretmenler, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.