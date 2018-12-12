Bulanıklı öğrencilere ‘güvenlik ve trafik' eğitimi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler tarafından öğrencilere ‘güvenlik ve trafik' eğitimi verildi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Aytaç Kaplan ile Polis Memuru Gökhan Tekçe, daha güvenli bir yaşam konusunda minikleri bilgilendirdi. Eğitimde çocuklara; "155 Polis İmdat Hattı", "trafik ışıkları" ve "yabancı kişilere karşı yaklaşım" gibi çeşitli konularda slayt eşliğinde bilgiler verildi.

Polis amcalarından eğitim alan çocuklar ise, merak ettikleri konularda sorular sordular. Eğitimin ardından emniyet personeli tarafından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, "Çocuklarımız eğitilip, kuralları benimserse geleceğimiz daha güvenli olacaktır. Çocuklarımızda güvenlik ve trafik bilincini oluşturabilmek için bu proje uygulanıyor. Burada önemli olan trafik kurallarına hepimizin uyması gerektiğini bilmemiz lazım. Çocuklarımızın trafik ve güvenlik kurallarını benimseyerek, trafik kurallarına uyarak yaşayacaklarını bilmeleri lazım. Böyle bilinçlendirilmesi lazım. Bu organizasyonda görev alan tüm arkadaşlarımı kutluyorum" dedi

İlçe Emniyet Müdürü Irmak, şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.