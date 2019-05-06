Bulanıklı öğrencilere trafik eğitimi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere trafik kuralları anlatıldı.

Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Trafik Haftası nedeniyle Bulanık Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri, Turgut Özal İlk ve Ortaokulundaki öğrencilere trafik kurallarını anlattılar. Turgut Özal İlk ve Ortaokul Müdürü Yahya Demir'in de hazır bulunduğu eğitim seminerinde trafikte uyulması gereken kurallar teorik ve pratik uygulamalarla öğrencilere aktarıldı.

Bulanık Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Personelli Gökhan Tekçe, Turgut Özal İlk ve Ortaokulu toplantı salonunda sunum şeklinde gerçekleşen bilgilendirme çalışmasında trafikte karşıdan karşıya geçme, trafik işaretleri, alt ve üst geçitleri kullanma, araç kullanırken dikkat edilmesi gereken konuları anlattı. Sunumda akılda rahatça kalabilecek görsel anlatımlara ağırlık verilirken, oldukça keyifli geçen eğitim sırasında trafik polisleri minik öğrencilerin tüm sorularına yanıt verdi. Teorik eğitimin ardından trafik işaretlemelerinden trafik ışıklarına ve yaya geçitlerine kadar her türlü ayrıntının düşünüldüğü minyatür trafik parkurunda uygulamalı eğitime tabi tutulan minik öğrencilere trafik polisleri tarafından yaya yolu kullanımı, sinyalizasyon kuralları, bisiklet yolu kuralları ve yaya üst geçidi kullanımı üzerine bilgiler paylaşıldı.

Trafik Haftasını kutlayan Turgut Özal İlk ve Ortaokul Müdürü Yahya Demir, "Çocuklarımızı iyi yetiştirmek demek, gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmak demektir. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman, yol standartlarının yüksek olmasının yanı sıra orada yaşayan insanların eğitim seviyelerinin yüksek olmasından dolayı trafik kazalarının çok düşük seviyede olduğunu görüyoruz. Bunun için hayatımızın her anında eğitim önemlidir. Trafik kurallarını bilirsek trafikte daha dikkatli davranabiliriz, az hata yaparız. Hayata bağlanmak açısından trafik kurallarına uymak çok önemlidir" şeklinde konuştu.