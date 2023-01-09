Bulanıklı öğretmenlerin oynadığı tiyatro oyununu minikler beğeni ile izledi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanıklı Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öncesi öğretmenlerinin yazıp oynadığı tiyatro oyunu, öğrenciler tarafından beğeniyle izlendi.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında okul öncesi öğretmenlerinin gönüllü olarak anasınıfı öğrencileri için düzenlemiş oldukları “Ayı Bobo, Eşitlikçi Kırmızı Başlıklı Kız, Müzikal Çocuk Tiyatro” Bulanık Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, “Okulumuz okul öncesi öğretmenlerin kaleme aldığı; “Eşitlikçi Kırmızı Başlıklı Kız Müzikal Çocuk Tiyatro” isimli tiyatro oyunu öğrencilerimiz tarafından büyük bir beğeniyle izlendi. Okul öğretmenlerin rol aldığı oyunda el temizliğinin nasıl olması gerektiği üzerinde duruldu. Eğitimin bir süreç olduğu, bu süreç içerisinde çevredeki herkesin çocuğun eğitiminde önemli bir role sahip olduğu noktasından yola çıkarak, oyuna okul içerisindeki bütün personelin katılımı sağlanmıştır. Tiyatro oyunumuz okulumuz öğrencilerinin beğenisine sunulduktan sonra ilçemizde bulunan anaokulu öğrencilerinden de büyük bir ilgi görmüştür. Talep gelen okullarda, yarıyıl tatilinden sonra oyunun oynanması planlanmaktadır. Minik kalplere tiyatro sevgisini aşılayarak olumlu davranışları tiyatro oyunları eşliğinde çocuklarımıza kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Bulanık Belediyesi Konferans salonunda sahnelenen tiyatro oyununa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Velili Oğuzhan Ocak, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Murat Akçan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.