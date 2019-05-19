Bulanık'ta 19 Mayıs coşkusu

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen törenle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Hükümet Konağı önünde saat 09.30'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, ardından Bulanık Spor Salonunda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Bulanık Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fizik Öğretmeni Hülya Narcı, “Bugün Atatürk'ün Türk gençliğine olan güvenini, inancını ve onlara verdiği önemi gösteren 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılını kutlamak için toplamış bulunmaktayız. Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelemiz, tarihimizin önemli dönüm noktalarından biridir” dedi.

Şiirlerin okunmasıyla devam eden kutlamalar, öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösterilerle sona erdi. Buradaki kutlamalara Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Akpınar, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Galip Halidi, Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.