Bulanık'ta 19 Mayıs coşkusu

Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Kent meydanında bulunan Atatürk heykeline çelenk sunmasıyla başlayan program, daha sonra Bulanık Spor Salonu'nda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından değişik gösteriler yapıldı. Hafta nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi. Programa Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Bulanık Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Akçan, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.