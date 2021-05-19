Bulanık'ta 19 Mayıs kutlaması

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Korona virüs tedbiri kapsamında kaymakamlık binası önünde düzenlenen törene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tekin Erdoğan ile okul müdürleri katıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tekin Erdoğan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.