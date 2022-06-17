Bulanık'ta 22 bin öğrenci karne aldı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 22 bin öğrenci yaz tatiline girdi.

125. Yıl İlköğretim Okulu ve Turnalar Anaokulunda düzenlenen karne töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, "Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz büyük bir gayretle çalışıp çaba sarf etti ve dinlenmeyi hak ettiler. Bu vesileyle emeği geçen tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Eğitim öğretim yılının sorunsuz bir şekilde geçirdik ve eğitimin kalitesinin yükselmesi vesilesiyle yöneticilerimizi de tebrik ediyorum” dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Tefek ise öğrencilere bol kitap okumalarını ve dinlemelerini tavsiye ederek, “Her çocuğumuzun başarılı olduğu bir alan mutlaka vardır. Öğrencilerimizin karnelerindeki notlar ne olursa olsun onlara sımsıkı sarılalım. Öğrencilerimizin tatilde bol bol kitap okumasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere karnelerinin dağıtılması ile sona eren törene İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, milli eğitim şube müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.