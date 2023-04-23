Bulanık'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Bulanık Kent Meydanı'nda Atatürk heykeline çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, daha sonra Bulanık Belediyesi Konferans Salonu'nda devam etti. Günün anlam ve öneminin belirtildiği programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu. Program daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Törene, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, İlçe Jandarma Komutanı Tekin Kıpçak, Cumhuriyet Başsavcısı Gülsena Cemal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taştan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.