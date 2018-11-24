Bulanık'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü

Muş'un Bulanık ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören; Halk Kütüphanesi toplantı salonunda devam edildi. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, "Öncelikle hepinizin öğretmenler gününü cani gönülden kutluyor, tebrik ediyorum. Rabbim sizlere nice güzel huzurlu, mutlu günler kutlamanızı nasip etsin. Hakikaten Resul Bulut hocamız eğitime adamış bir ömür sergiledi. Kendisine kaymakamlık olarak teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum"dedi.

1979'dan itibaren öğretmenlik yapan ve halen Halk Eğitimi Merkezi müdür olan Resul Bulut yılın öğretmeni olarak Kaymakamı ve Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan tarafından plaket verildi. Ödülünü alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bulut, mesleğe başladığı ilk zamanlarda zorluklardan yola çıkarak genç öğretmenlere öğretmenlik yıllarında bilgi verdi. Yapılan konuşmaların ardından şiirler okundu. Sinevizyon gösterisi ile devam eden program, aday öğretmenlerin yemin töreni düzenlendi. Günün anlam ve önemine özel kompozisyon, resim ve şiir alanında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip takdim etti.

Programa, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Horzum, Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, siyasi parti temsilcileri ile öğretmen ve öğrencilerin katıldı.