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Bulanık'ta ‘3 Bant Bilardo Turnuvası' sona erdi

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde 30 sporcunun katılımıyla yapılan ‘3 Bant Bilardo Turnuvası’ sona erdi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 30 sporcunun katılımıyla yapılan ‘3 Bant Bilardo Turnuvası' sona erdi.


Bir bilardo salonu tarafından düzenlenen turnuvada, derece alan sporcular çevre illerde yapılacak olan bilardo turnuvasına katılmaya hak kazandı. Turnuvanın birincisi Ersin Koşuncu, ikincisi Selman Topçu olurken, ödül törenine ise çok sayıda bilardo sever katıldı.


Sporcuları, hakemleri ve organizasyon ekibini kutlayan Barış Topçu, “Bilardo turnuvası Bulanık'ta üçüncü defa gerçekleşti. İlçemizde bilardo geçmişte hemen hemen herkesin ilgi duyduğu bir spordu. Bu geleneği sürdüren ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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