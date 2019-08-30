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Bulanık'ta 30 Ağustos Zafer bayramı kutlandı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.


Kaymakamlık önünde düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Piyade Asteğmen Şahin Burak Bilmez'in günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ile devam eden tören, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın'ın tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.


Törene, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, İlçe Garnizon Komutanı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, , kamu kurum amirleri katıldı.

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