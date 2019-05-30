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Bulanık'ta aşevi hizmete açıldı

Muş Valisi Doç.

Dr. İlker Gündüzöz'ün katılımıyla Bulanık ilçesinde aşevi açıldı.


Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan'ın katkıları ile Bulanık Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Hizmet Vakfı tarafından kurulan aşevi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Dr. İlker Gündüzöz, İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Garnizon Komutanı İsmail Horzum ve daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Aşevinin açılış kurdelesini kesen Dr. İlker Gündüzöz daha sonra aşevinde incelemelerde bulundu. Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan aşevi ile ilgili Vali Gündüzöz'e bilgi verdi. Kaymakam Uzan, “Bugün burada ilçe merkezinde ve mahallelerimizde oturan, bakacak kimsesi olmayan, yaşlı, engelli ve fakr-u zaruret içinde bulunan ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızın yemek ihtiyaçlarını karşılayacağız. İlçe ziyaretlerimde karşılaştığım en büyük problemlerden biriydi bu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkanları ile yaptığımız gıda yardımlarıyla yemek yapma kuvvetini bulamayan yaşlılarımız var. Bu da çok büyük mağduriyetlere sebep oluyor. Bu Aşevi vesilesiyle bu problemi ortadan kaldırarak, belki başımızı yastığa biraz daha rahat koyacağız. Bugün itibari ile günde bir öğün 3 çeşit yemek ilçemiz ve bulunan yaklaşık 50 hane 111 kişiye aşevimizden verilmeye başlandı” dedi.

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