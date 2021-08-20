Bulanık'ta aşı seferberliği

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçede aşı seferberliği başlatıldı.

Başlatılan aşı seferberliği kapsamında Bulanık Belediyesi önünde ”Aşı merkezi“ oluşturulurken, mobil aşı ekipleri de köylere giderek vatandaşları aşılamaya başladı.

Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Bulanık Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce Bulanık Belediyesi önünde aşı uygulamasını hızlandırmak amacıyla kurulan aşı standını ziyaret etti. Kaymakam İlidi, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rıdvan Selvi'den salgınla mücadele kapsamında ilçede yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Salgınla mücadelede başarının aşı olmaktan geçtiğini belirten Kaymakam İlidi sırası gelen tüm Bulanıklıları aşı olmaya davet etti. Kaymakam İlidi, “İlçemizde çok sayıda vatandaşımız aşılandı. Sağlık Bakanlığımızın yaptığı düzenleme ile artık sırası gelen vatandaşlarımız randevusuz olarak da aşılarını yaptırabiliyorlar. Aşı çadırımızda da vatandaşlarımız sağlık ekiplerimiz tarafından bekletilmeden aşılarını oluyorlar. Bulanıklı hemşerilerimizi aşı konusunda duyarlı olmaya davet ediyor, burada görev yapan sağlık personelimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Vatandaşları aşı olmaya davet eden Bulanık İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rıdvan Selvi, “Bulanık'ta aşılama çalışmalarımız devam ediyor. On ekip yaklaşık iki hafta önce yoğun aşılamayı burada ve köylerde dolaşarak da başlattık. Mobil ekip olarak vatandaşımızın yoğun olarak yaşadığı yerde ve işletmelerde aşılama faaliyeti yürütüyoruz. Tüm halkımızdan rica ediyoruz Sağlık Bakanımızın açıkladığı verilerde geri kaldığımız bu durum açıklanamaz. Çok iyi, değerli insanlar kaybettik. Her aile evinden bir kişiyi kaybetti. Gözü yaşlı insanlar oldu. Artık bu hastalığı aramızdan kaldıralım. Bunun tek çözümü aşı olmaktır. Lütfen aşımızı olalım. Hepimiz yorulduk, artık buna bir son vermenin zamanı geldi. Hepinizi aşı olmaya bekliyoruz” dedi.

Bulanık'ta salgınla mücadele kapsamın 28 bin 120 birinci doz, 16 bin 172 ikinci doz, bin 802 üçüncü doz olmak üzere toplamda 46 bin 094 doz aşı yapıldı.