Bulanık'ta avcı eğitimi tamamlandı

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürü Ali Haydar Daşdemir koordinasyonunda gerçekleştirilen kursta Yaban Hayati Teknikeri Mestan Hisarkaya tarafından kursiyerlere “mevzuat, avcılık tarihi ve etiği, avlanabilen av hayvanları, koruma altında bulunan av hayvanları, av turizmi, av köpekleri, av tüfekleri, sürdürülebilir avcılık” gibi konularda 32 saatlik eğitim verildi. Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere Avcı Eğitim Kursu Bitirme Belgesi düzenlendi. Kursu başarıyla bitirenlerin av yapabilmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden avcılık belgesi almaları gerekiyor. Belgesiz avlananlar Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kontrol edilmekte ve cezai müeyyidelere maruz kalacak.

Bulanık Avcılar ve Doğaseverler Derneği Başkanı Adem Şamiloğlu; İlçemizde bulunan avcıları bilgilendirmek suretiyle yasal avcılığa teşvik ettik. Ava gitmek isteyenler yasal mevzuatlar çerçevesinde avlanma fiilini gerçeklestirilebilir. Bu konuda avcılar olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğüne teşekkür ederiz” dedi.