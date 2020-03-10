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Bulanık'ta “Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok” uygulaması

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Jandarma Komutanlığınca İçişleri Bakanlığının "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Jandarma Komutanlığınca İçişleri Bakanlığının "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.


Bulanık Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen programda, Muş İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarma personeli, güvenlik korucuları ile muhtarlara uyuşturucu ve bağımlılığın zararları hakkında bilgi verildi. Bulanık İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı İsmail Horzum, İçişleri Bakanlığı tarafından mart ayının “Uyuşturucuyla Mücadele Ayı” ilan edilmesinden dolayı Muş İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla jandarma personeli, güvenlik korucuları ile köy ve mahalle muhtarlarına yönelik eğitim düzenlediklerini söyledi.


Yapılan sunumların ardından narkotik köpeği “Caka” desteğiyle güvenlik personelleri ile muhtarlara yönelik bir gösteri yapıldı.

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