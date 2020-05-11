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Bulanık'ta berber ve kuaförler denetlendi

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Belediyesi ekipleri, bugün yeniden hizmet veren berber ve kuaförleri denetleyerek, genelgeye uyulup uyulmadığını kontrol etti.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi ekipleri, bugün yeniden hizmet veren berber ve kuaförleri denetleyerek, genelgeye uyulup uyulmadığını kontrol etti.


Korona virüsü tedbirleri kapsamında bir süredir faaliyetlerine ara veren berber ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başladı. Bulanık Belediyesi hem esnafın sağlığı hem de onlardan hizmet alacak olan vatandaşların sağlığı için iş yerlerinde denetleme yaparak dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Bulanık Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan çalışmada, berberler ve kuaförler açılış öncesi hijyenik hale getirildi. Çalışma kapsamında tüm iş yerlerine el dezenfektanı ve maske de dağıtıldı.


Konu hakkında açıklama yapan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, “Bu süreçte berber ve kuaför esnafımız iş yerlerini açamadılar. Ülkemizde kontrollü olarak başlayan normalleşme süreci kapsamında esnafımız yeniden hizmet vermeye başladılar. Bulanık Belediyesi olarak hem onların sağlığı hem de müşterileri olan vatandaşlarımızın sağlığı için ekiplerimizce iş yerlerinde uyarılarda bulunarak hijyen kurallarına uyulması hakkında çalışma gerçekleştirdik. Bu süreçte ve ihtiyaç duyulduğu her an esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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