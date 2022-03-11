Bulanık'ta ‘Bir Kap Bin Cana Dokunur' projesi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Hayvanları Koruma Derneğinin yürüttüğü ‘Bir Kap Bin Cana Dokunur' projesi kapsamında sokak hayvanlarına mama dağıtıldı.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Geliştirme Ekibi, sokak hayvanları için örnek bir projeye imza attı. Yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları için kolları sıvayan proje ekibi, Türkiye Hayvanlar Koruma Derneği ile ‘Bir Kap Bin Cana Dokunur' projesini hayata geçirdi. Özellikle sokakta kalan kedi ve köpekler için başlatılan proje kapsamında mama tedarik edildi.

Türkiye Hayvanlar Koruma Derneği tarafından gönderilen kedi ve köpek mamaları 6 okula dağıtıldı. 45 kilogram kedi maması ile 30 kilogram köpek maması dağıtılan 6 okuldaki öğretmenlerin koordinesinde sokakta sahipsiz olan hayvanlara verildi. Hayata geçirilen proje ile öğrencilerin sokak hayvanlarına karşı duyarlılığının arttırılması amaçlanıyor.

“Öğrencilerin sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını amaçlıyoruz”

Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerin sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını amaçladıklarını belirten Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje Sorumlusu Murat Soylu, mama desteğinde bulunan Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Birgül Rona'ya teşekkür dileklerini iletti. Sokak hayvanlarının beslenmelerine destek olmaya çalıştıklarını kaydeden Soylu, "Bölgemizdeki öğrencilerimizi sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmaya karşı, Türkiye Hayvanları Koruma Derneği tarafından temin edindiğimiz mamaları dağıtmaya teşvik ediyoruz. Bu projeyi ilk önce okullarımızda bulunan gönüllü öğretmenlerimizle başlattık. Gönüllü öğretmenlerimizin eşliğinde öğrencilerimize mama kapları tasarlattırarak, öğrencilerimizin eşliğinde sokak hayvanlarımıza mama ve yemler dağıtıldı. İlk etapta yüz kilogram kadar Türkiye Hayvanları Koruma Derneği tarafından mamalar alındı ve dağıtılmaya başlandı. Bu süreklilik arz edecek şeklinde yapılacak. Bu geçici bir proje değil. Bizim projemizin temel sebebi, çocukları hayvanlara karşı bilinçlendirmek. Yani koyunlardan, kuzulardan daha çok başka hayvanlarında olduğunu onlara göstermemiz ve farkındalık oluşturmamız için böyle bir proje geliştirdik. Türkiye Hayvanları Koruma Derneğine teşekkür ediyoruz" dedi.