Bulanık'ta çiftçilere yonca tohumu dağıtımı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yonca tohumu dağıtımı yapıldı.

Bulanık Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi" kapsamında ilçedeki 80 çiftçiye yonca tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Bulanık Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fırat Özoğul, yem bitkileri desteklemesinde çiftçilere yonca tohumu dağıtımı yapıldığını belirterek, tarımın sigortasının hayvancılık olduğunu kaydetti. Hayvanların beslenmesi için çayır, mera alanlarının ıslahı ve yem bitkisi alanlarının artırılması gerektiğini ifade eden Özoğul, “İlçemizde yonca tohumunun dağıtımına başlattık. Yonca tohumunu 80 çiftçiye dağıtımına başladık. Yüzde 75 hibe destekle çiftçilerimize dağıtıyoruz. Diğer çeşitlere göre daha hızlı gelişen, biçim sayısı ve fazla kuraklığa da dayanıklı bir çeşidimizdir. Bu bağlamda; uygulamaya başladığımız projenin üreticilerimize, ilçemiz ve ülkemiz tarımına fayda sağlayacağına yürekten inanıyorum” dedi.