Bulanık'ta depremzedeler yararına yılsonu sergisi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde açılan kurslara katılan kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı yılsonu sergisi açıldı.

Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne bağlı aile destek eğitim merkezi ile Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, geliri depremzedeler yararına kullanılmak üzere el emeği ürünlerden oluşan yılsonu sergisinin açılışı yapıldı. Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen serginin açılışında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı, her yıl geleneksel olarak bu sergileri düzenlediklerini hatırlatarak, “Bu sene sergimize ek olarak depremzedelerimiz yarına bir panayır düzenledik. İnşallah panayırdan gelen yardımlarla depremzedelerimize destek çıkacağız. İlçemize gelen depremzede kardeşlerimize bir katkı sunmaya çalışacağız” dedi.

Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Nazire Korkmaz ise sergiden elde edilecek gelirle depremzede ailelere destek olacaklarını belirtti.

Serginin açılışına İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, Bulanık Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mihran Yaman, Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Yakup Kaya, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.