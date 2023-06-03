Bulanık'ta Diyanet Gençlik Merkezi hizmete başladı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Müftülüğü ile Bulanık Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından Kocaeli İl Müftü Yardımcısı İhsan Yeğen'in katkılarıyla kurulan Diyanet Gençlik Merkezi hizmete başladı.

Bulanık Merkez Camii bünyesinde kurulan merkezde, kütüphane ve çay ocağının yanı sıra çeşitli faaliyetlerin sunulacağı alanlar yer alıyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Merkez Camii İmam Hatibi ve İlçe Gençlik Koordinatörü Kiramettin Aydın, güzel bir projeyi Bulanık'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Cami ve Kur'an kurslarımız bünyesinde açılan kütüphaneler, bölge insanına değerli bir hizmet götürmesi açısından çok önemli işlev görüyor. Özellikle gençlerimiz başta olmak üzere isteyen herkese bilgiye kolay ulaşmanın yanı sıra bu mekanlar, düzenlenen etkinliklerle de birlik ve beraberliğe katkı sağlıyor. Bu güzel hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir ise ayet ve hadiseler ışığında geleceğin temini olan gençlere sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerek, “Diyanet Gençlik Merkezlerinin; geleceğe yönelik büyük bir yatırım olduğuna, gençleri sapkın akımlardan koruyacağına, manevi olarak gençlere çok büyük değerler katacağına ve vatanına, milletine hayırlı bir nesil yetiştirmek adına çok önemli ve değerli olduğuna inanıyorum. Bu gençlik merkezi ve kütüphanenin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Dualar eşliğinde açılışı gerçekleştirilen Diyanet Gençlik Merkezi ve kütüphanenin açılışına müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve vatandaşlar katıldı.