Bulanık'ta doğalgaz altyapı protokolü

MUŞ (İHA) –Muş'un Bulanık Belediyesi ile Muş, Bitlis ve Bingöl Doğalgaz Dağıtım Şirketi (Doğugaz) arasında protokol imzalandı.

Muş, Bitlis ve Bingöl Doğalgaz Dağıtım Şirketi (Doğugaz) ile Bulanık Belediyesi arasında doğalgaz dağıtım şebekesi tesis edilmesi konusunda protokol imzalandı. Doğugaz Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Serhat Demircan ile yapılan protokol hakkında açıklamada bulunan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, “Bayramdan sonra çalışmalara başlanacak olup, ekim ayına kadar çarşı merkezi bitirilecek. Üç yıl içerisinde de bütün mahallelere doğalgazı verecekler. Halkımıza hizmet edebilme konusunda ve çevreyi kirletmeden havayı teneffüs etme adına mutluyuz. İnşallah üç yıl sonra Bulanık'ta doğalgaz sorunu giderilmiş olacak. Halkım adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Doğugaz Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Serhat Demircan da protokolün Bulanık halkına hayırlı olması dileklerinde bulundu.