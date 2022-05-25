Bulanık'ta doğalgaz çalışmaları başladı

Muş'un Bulanık ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları kesilen kurbanın ardından yapılan dualarla başladı.

Bulanık'ta doğalgaz hattı çalışmaları, kurban kesilerek başladı. Açılışta konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, üç yıllık görev süresi içerisinde geriye dönüp bakıldığında Bulanık'ın farklı noktalarında birçok hizmeti ürettiklerini ve üretmeye de devam ettiklerini vurguladı. Son olarak ilçeye doğalgaz kazandıracak olmanın mutluluğu içinde olduklarını ifade eden Kaymakam İlidi, "Yüklenici firma ile prosedürleri tamamlayarak bu bölgenin teslimini yapacağız. Bundan sonra da hızlı bir şekilde ilçemize doğalgazı kazandıracağız. Çarşı merkezindeki asfaltlı yolun durumunu biliyoruz. Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Doğalgazın alt yapısı çalışmaları önümüzdeki haftalar başlar başlamaz bizde bu yolun yapımına başlayacağız" dedi.

Ekim ayı gibi ilçeye ilk gazın verileceğini belirten Kaymakam İlidi, doğalgazın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Programa Kaymakam Mehmet İlidi, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, yüklenici firma yetkilileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.