Bulanık'ta, fidanlar toprakla buluştu

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Sultan Alparslan İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Sultan Alparslan İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlediği fidan dikimi etkinliğine katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Kaymakam Ocak, "Daha yeşil bir Türkiye ve daha yeşil bir Bulanık için ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde Sultan Alparslan İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenim gören yavrularımızla, öğretmenlerimizle, müdürlerimizle ile beraber Muş Orman İşletme Müdürlüğünün temin ettiği fidanları toprak ana ile buluşturduk. Peygamber Efendimiz Hadis-i ŞerifleriAnde "Yarın kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz" diye buyurmuşlardır. Aklımızın erdiği andan ölüme kadarki yaşam sürecimizde ağaç dikerek ve ormanları koruyarak gelecek nesillerimize daha temiz ve daha yeşil vatan toprakları bırakmak hepimizin en temel sorumluluklarından biridir. Bugün örnek olacak bu çalışmayla sorumluluğumuzu bir nebze de olsa yerine getirebildiysek ne mutlu bizlere" ifadelerini kullandı. Kaymakam Ocak ve beraberindekiler Sultan Alparslan İlkokulu ve Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu. Öğretmenler odasından okulun öğretmenleriyle bir araya gelen Kaymakam Ocak, öğretmenlerin istek ve taleplerini dinledi. Etkinliğe, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral ve Tekin Erdoğan, Muş Orman İl Müdürü Mühendisi Oğuzhan Yüzgül, öğretmen ve öğrenciler katıldı.