İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bulanık'ta geçici işçiler için kura çekimi

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 100 kişi kurayla belirlendi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 100 kişi kurayla belirlendi.


Kaymakamlık bünyesinde kamu kurumlarda çalıştırılmak üzere İŞKUR tarafından yürütülen TYP kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 100 geçici işçi kadrosu belirlendi. Program kapsamında istihdam edilecekler için Bulanık Halk Kütüphanesi konferans salonunda kura çekimi yapıldı.


Noter huzurunda yapılan kura çekiminde 100 kişilik asil liste belirlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.