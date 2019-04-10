Bulanık'ta geçici işçiler için kura çekimi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 100 kişi kurayla belirlendi.

Kaymakamlık bünyesinde kamu kurumlarda çalıştırılmak üzere İŞKUR tarafından yürütülen TYP kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 100 geçici işçi kadrosu belirlendi. Program kapsamında istihdam edilecekler için Bulanık Halk Kütüphanesi konferans salonunda kura çekimi yapıldı.

Noter huzurunda yapılan kura çekiminde 100 kişilik asil liste belirlendi.