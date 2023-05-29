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Bulanık'ta “Gençlik Haftası Satranç Turnuvası” yapıldı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde “Gençlik Haftası Satranç Turnuvası” yapıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde “Gençlik Haftası Satranç Turnuvası” yapıldı.


Bulanık İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapılan ve 3 gün süren turnuvaya Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) lisansına sahip yarışmacılar katıldı. İsviçre sistemi 6 tur halinde gerçekleştirilen ve Bulanık Gençlik Merkezinde düzenlenen turnuvada bir konuşma yapan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, tüm katılımcılara başarılar diledi. Ocak, “Bu turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim. Bulanık için özel ve güzel bir gün olacak. Dışarıdan gelen misafirlerimizi de en iyi şekilde ağırlarız. Herkese başarılar diliyorum. Ödül, bu işin biraz motivasyon kısmıdır. Herkese başarılar ve kolaylıklar dilerim” dedi.


Turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

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