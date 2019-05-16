Bulanık'ta gençlik yürüyüşü

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Gençlik Yürüyüşü, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Bulanık Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan yürüyüşü; Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, kamu kurumu müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Pankartların açıldığı yürüyüşte bir konuşma yapan Kaymakam Uzan, “Yeni Mahalle'de toplanarak hükümet konağı önüne kadar gerçekleştirilecek yürüyüşü vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Mehter Marşı ile güzel anlar yaşadı. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, milli birlik ve kardeşlik içerisinde gençlik yürüyüşü adı altında 200 metre uzunluğundaki dev bayrağımız ve açılan pankartlarımız, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız tarafından omuzlarda taşınarak halkın yoğun ilgisi ve büyük coşkusuyla yapılan yürüyüş, alkışlar ve müziklerle anlamlı, duygu dolu anlar yaşattı" ifadelerini kullanıldı.

Kaymakam Uzan, aziz şehitlerimiz okunan dualarla anıldığını da ifade ederek, “Öncelikle bu yürüyüşte bizlere destek olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bizim en dinamik tutmamız gereken şey birlik ve beraberliktir. Her zaman tek vücut olduğumuzu göstereceğiz. Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kariyerinizin gelişmesinde sizlere katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi bölmek isteyen bütün unsurlara fırsat vermeyeceğiz. Bizler elbirliği ile güç birliği ile yürek birliği ile hep beraber olacağız ve ilçemizi huzurlu yarınlara kavuşturacağız inşallah. Yürüyüşte bulunan herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” şeklinde konuştu.