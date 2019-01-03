Bulanık'ta 'Halk Günü' toplantısı

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, ‘Halk Günü' kapsamında bir araya geldiği vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bulanık Halk Kütüphanesinin toplantı salonunda vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen ‘Halk Günü'nde konuşan Hacı Arslan Uzan, vatandaşla birlikte hizmet ve çareler ürettiklerini söyledi. Uzan, “Halkımızla beraber olmanın, onların sorunlarına çözüm üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Elimizden geldiğince tüm vatandaşlarımızın sorunlarına yardımcı oluyoruz. Özellikle iş istediklerini, onlara yardımcı olmak için gelen sorunlara çözüm üretirken, diğer taraftan bizimle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendirme imkânı buluyoruz" dedi.

Uzan; imkân ve mevzuatların ön gördüğü çerçevede dar gelirli tüm vatandaşlara yardım etmeye çalıştıklarını söyleyerek, "İlçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kapıları onlara sonuna kadar açıktır. Devletin yanında olan tüm vatandaşların kaymakamlık makamı olarak her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğim günden beri ilçemizin huzuru ve kardeşliği için elimden gelen tüm gayreti gösterdim ve her daim göstermeye de devam edeceğim. İlçemizde huzurumuzu ve refahımızı bozacak hiç kimseye aman vermeyelim. Allah huzurumuzu ve refahımızı daim etsin" şeklinde konuştu.