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Bulanık'ta ‘Hemşireler Günü' etkinliği

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan, ‘12 Mayıs Hemşireler Günü' nedeniyle hastanedeki hemşirelerin gününü kutladı.


Küresel salgınla mücadele edilen şu günlerde fedakarca ve özverili bir şekilde görevinin başında olan hemşireleri birimlerinde ziyaret eden Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan ve ekibi, onların günlerini kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. Başhekim Dr. Sadrettin Arslan, "Sağlık ordusunun vazgeçilmezi olan hemşirelerimiz gece gündüz demeden bu sürede özverili ve fedakarca mücadele etmiş, yarınlara umut olmuşlardır. Şefkat perisi olarak canla başla insanlığın ve insan sağlığının önemini kavrayan, başarılı ve halka hizmeti kendine görev edinmişler. İnsanların sağlıkları için çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden, hastalarımızın en büyük destekçisi olup yarınlara umutla bakmasını sağlayan tüm hemşirelerimizin 'Hemşireler Günü'nü kutlarım” diye konuştu.


Hastanede görev yapan hemşireler ise hatırlanmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, hastane yönetimine teşekkür ettiler.

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