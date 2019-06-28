İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bulanık'ta içme suyu ihalesi

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES), Göztepe köyü için yapılacak 4 bin 200 metre su isale hattı ve 100 tonluk su deposu işi için ihale yaptı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES), Göztepe köyü için yapılacak 4 bin 200 metre su isale hattı ve 100 tonluk su deposu işi için ihale yaptı.


Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Abdullah Bingöl ve Özel İdare Müdürü Mahsun Çapalı başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda yapılan ihaleye, basın mensupları ile firma temsilcileri katıldı. 8 firmanın katıldığı ve yaklaşık maliyetinin 241 bin TL olan ihaleyi Sabırlılar Limitet Şirketi en düşük 124 bin TL teklif verdi.


İhale sonrası açıklama yapan Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Abdullah Bingöl ve Özel idare Müdürü Mahsun Çapalı, işi alacak firmanın standartlara ve tekniğe uygun olarak hizmet gerçekleştirmesini arzuladıklarını belirtti. Bingöl, "Bugüne kadar hiçbir şaibeye meydan vermeyerek şeffaf ihaleler yaptık. Bu durum yaptığımız işleri ne kadar doğru ve kanuni yaptığımızı gösteriyor. Bundan sonraki tüm ihaleler de bu şekilde yapılıp sonuçlandırılacaktır. İlçedeki muhtelif cadde ve sokakları güzelleştirmek için bu gibi çalışmalarımız sürecek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.