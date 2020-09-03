Bulanık'ta ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan kömür yardımı devam ediyor.

Yardıma muhtaç 7 bin 88 aileye Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yapılan kömür dağıtımına, merkez ve köylerde başlandı. Vakfı personellerince korona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara kömürün evlerinde teslim edildiğini ifade eden Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, ilçede 9 mahalle, 6 belde, 53 köy ve 32 mezrada daha önce tespit edilen ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımının devam ettiğini söyledi. İlçe merkezi ve köylerde bulunan 7 bin 88 aileye 750 kilogram kömür dağıtılacağını kaydeden Kaymakam İlidi, "Yardımlarımız her gün 08.00-18.00 saatleri arasında yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devleti olmakla birlikte ürettiği sosyal politikalarla da toplumsal dayanışmayı güçlendirerek her zaman vatandaşının yanındadır. Vakıf bünyesinde ihtiyaç sahibi ailelerimize kömür yardımının yanı sıra gıda, ilaç başta olmak üzere çeşitli yardımlarda da bulunuyoruz" diye konuştu.