İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bulanık'ta ‘İlçe Trafik Komisyonu Toplantısı' yapıldı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde ‘Trafik Komisyonu Toplantısı’ yapıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde ‘Trafik Komisyonu Toplantısı' yapıldı.


Kaymakamlık makamında Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında yapılan toplantıya; İlçe Emniyet Müdürü Mest Irmak, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı İsmail Horzum, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Aral, Bulanık Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bahattin Taşkıran katıldı. Toplantıda ilçe genelindeki trafik sorunları ele alınarak, sorunlara ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.