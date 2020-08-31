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Bulanık'ta ilk ders zili çaldı

Muş’un Bulanık ilçesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı nedeniyle ilk ders zili çalınarak İstiklal Marşı okundu.

Muş'un Bulanık ilçesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı nedeniyle ilk ders zili çalınarak İstiklal Marşı okundu.


Bulanık Gazi Ortaokulunda ilk ders zili çalınarak öğretmenler tarafından İstiklal Marşı okunarak eğitim öğretim yılına başlandı. Gazi Ortaokulunda düzenlenen törene Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral, okul müdürü ve öğretmenler katıldı. Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral, temsili zilin çalması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okulda görev yapan öğretmenlere yeni eğitim yılının hayırlı olması temennisinde bulunurken, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile ilgili gereken tedbirleri almaları ve dikkatli olmalarını istedi.

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