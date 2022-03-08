Bulanık'ta “İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma” yarışması

Muş'un Bulanık ilçesindeki ortaokul öğrencileri arasında “İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma” yarışması düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Bulanık Anadolu Kız Meslek Lisesi toplantı salonunda yapılan yarışmaya, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yarışmaya, okulları temsilen birer birinci katıldı.

Yarışmadan önce bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, okullarda yapılan seçmelerin ardından birinci olan öğrencilerin yarışmaya katıldığını belirterek, "Bütün çocukların birinci olduğuna inanıyorum. Bu çocukların yüreklerindeki duyguyu çok iyi ifade edeceklerine inanıyorum. Mehmet Akif, işgal günlerinde Anadolu'nun her yerini gezdi. Türk milletinin duygularına hitap etti. Bu şuurla İstiklal Marşı'nı yazdı. O'nun inancına, şuuruna ve millet sevgine her zaman çok ihtiyacımız var. Bu güzel yarışmayı düzenlemede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan yarışmacı öğrencilerin bazıları sahnede heyecanlanırken, yarışma sonunda Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel tarafından katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.