Bulanık'ta işverenlere ‘İstihdam Teşvikleri' anlatıldı

Yasal mevzuatın ve uygulama esaslarının anlatıldığı Bulanık Belediyesindeki toplantıya; İş-Kur İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, İş ve Meslek Danışmanı Deniz Bostancı, Sedat Tok, Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran, muhasebeciler, sanayi esnafı ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan Muş İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik faaliyetlerden aktif iş gücü programları ve istihdamın korunmasına yönelik desteklerden detaylı bilgi verdi. Özellikle işbaşı eğitim programlarının işverenler açısından personel maliyetinin azaltılmasında ve istenilen nitelikte iş gücünün yetiştirilmesinde bulunmaz bir nimet olduğunu aktaran Taylan, "İlçemiz işverenlerinin bu programdan maksimum seviyede yararlanması adına tüm imkanları seferber etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Daha sonra katılımcılara Sedat Tok ve tarafından işverenlere yönelik bilgiler verildi.