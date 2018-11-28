Bulanık'ta kan bağışı kampanyası

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde Kızılay tarafından başlatılan kampanya kapsamında kan bağışı alındı.

Bulanık Belediyesi önüne konaklayan kan bağış aracında hizmet veren bir doktor ve dört personel, kan bağışı aldılar. Burada açıklamalarda bulunan Muş Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Kotan, son bir yılda kan bağışında düşüş olduğunu söyledi. Kotan, “Bulanık'ta 60 ünite kan aldık. Kan bağışını artırmak amacıyla ısı sistemi yüksek otobüslerimizde gezici ekipler görevlendirdik. Bugün de Bulanık'ta bağış almaktayız. Üç ayda bir düzenli olarak geldiğimiz ve kan bağışı aldığımız yerlerden bir tanesi olan Bulanık ilçesindeyiz. Halkta, kışın kan bağışında bulunmama noktasında ön yargı var. Yazın ne kadar kana ihtiyacımız varsa, kışın da o kadar var. Bulanıklı vatandaşlarımıza acil kan verme konusunda çağrıda bulunuyorum. Vereceğiniz bir ünite kanla üç kişinin hayatını kurtaracaklar. Kan, özelde Muş'un genelde bölgenin ve ülkenin ihtiyacını karşılamadır. Gelin bir canı siz kurtarın" dedi.