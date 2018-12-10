Bulanık'ta kan davası barışla sonuçlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde iki yıl önce İstanbul'da yaşanan bir husumet sonucu Arslan ve Yolcu aileleri arasında başlayan ve 1 kişinin ölümü ve 1 kişinin de yaralanması sonucu yaklaşık 2 yıl devam eden kan davası yapılan barış töreniyle son buldu.

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Sarıpınar Beldesinde yaşayan Yolcu ailesi ile Muş'un Hasköy ilçesinde ikamet eden Arslan aileleri arasında 2017 yılında gençler arasında çıkan tartışma nedeniyle Yolcu ailesinde bir kişi hayatını kaybetti. Kan davasına dönen olayda aileleri barıştırmak için araya giren Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal, Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Bulanık Garnizon Komutanı İsmail Horzum, AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, Norşin şeyhlerinden Mehmet Emin Seydagil, Hasköy İlçesi Bıdıri aşiretinin kanaat önderi Hikmet Karayel, Siirt şeyhlerine Muhyettin Aydın ve camii imamları vatandaşlar, kanaat önderlerinin 1 yıllık çabası sonucunda aileler Bulanık Hazret-i Ömer Camii'de düzenlenen barış töreniyle husumeti sona erdirdi.

“Barış töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı”

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, barış töreninde yaptığı konuşmada Müslümanlar arasında husumeti sona erdirmenin bir insanlık vazifesi olduğunu belirterek, "İki aile barış için buraya toplanmışlar. Bu barışta merhamet var, insanlık var, işin içinde ahde vefa var, İnşallah bu durum bir daha olmaz ve bir daha tekerrür etmez. Bu barışta emeği geçen başta hocalarımıza, kanaat önderlerimize, ileri gelenlere emeği geçen herkese katkısı nispetinde şükranlarımı sunuyorum. Bu söz verme noktasında emek sarf edenlere ve devlet adamlarımıza kanat önderlerine şükranlarımı sunuyorum. içinizden biri olarak Allah hepinizden razı olsun. Bu barışımızın herkese hayırlı olsun" dedi.

Norşin şeyhlerinden kanaat önderi Mehmet Emin Seydagil, “Yolcu ailesi ve Arslan ailesi arasında meydana gelen husumeti bitirmek ve barışı sağlamak amacıyla bir araya geldik. Bu barışı sağlayan herkese Allah cennetini nasip eylesin Allah razı olsun” dedi.

Siirt şeyhlerinden kanaat önderi Muhyettin Aydın, Bu gün burada bulunmamızın amacı sevgi barış ve saygıdır. Dinimizi iyi anlamamız gerekir. Dinimiz; fitne, fesat dini değil, barıştır sevgidir ve saygı dinidir. bu barışı sağlayan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Hasköy İlçesi Bıdıri aşiretinin kanaat önderi Hikmet Karayel ise, “İki aile gençlerin arasında vuku bulan olayın barışla sonuçlanması için burada bulunmaktayız. Bu barışı sağlayan öncelikle her iki aileye ve kanaat önderlerimize ve Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz'e teşekkür ederiz " dedi.

Daha sonra dualar eşliğinde iki ailenin üyeleri barış yemini ederek Kur'an-ı Kerim altında geçtiler. Yemin töreninden sonra gazetecilere açıklama yapan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, “Bir barışma münasebetiyle bir araya geldik. Bu barışta emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İnsanlarımızın böyle birbirlerine sarıldığı, birbirlerini affettiği, merhamettin zirve yaptığı, böyle bir topluluğun içerisinde bulunmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. İçinde ahde vefa olan, insanlık olan, merhamet olan, böyle bir uzlaşmaya, sulhe ve barışa vesile olanlarda yine teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah böyle olaylar bir daha olmaz. insanlar birbirlerini daha iyi anlarlar ve vuku bulan bu olaylarda da büyüklük gösterip birbirlerine merhamet etme duygusunu da kendi evlatlarına, genç nesillere aşılayan böyle büyüklük gösteren insanlarımıza alnından öpüyorum. Bunlardan Allah razı olsun. Bu işe vesile olanlara başta hocalarımıza şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah bir daha Bulanık'a geldiğimizde daha da güzel vesilelerle geliriz. Daha mutlu olduğumuz günlerde bir arada bulunuruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından gelen misafirlere yemek ikram edildi.