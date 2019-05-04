Bulanık'ta kan davası barışla sonuçlandı

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Olurdere köyünde Atlı ve Bingöl aileleri arasında çıkan kavgada bir kişinin ölümü ile başlayan kan davası, yapılan barış töreniyle son buldu.

Olurdere köyünde yaşayan Atlı ve Bingöl aileleri arasında 2014 yılında kavga çıkmış ve çıkan kavgada Atlı ailesinden bir kişi hayatını kaybetmişti. Kan davasına dönen olayda aileleri barıştırmak için araya giren, kanaat önderlerinin çabası sonucunda aileler, Bulanık Hazret-i Ömer Camii'de düzenlenen barış töreniyle husumeti sona erdirdi.

Barış töreninde konuşan Bulanık İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, köylerde bazen insanlar arasında husumetler doğabildiğini ifade ederek, “Akrabalar arasında bazen karşılıklı münakaşa olabilir. Ceviz kabuğu doldurmayacak meseleler bakıyorsunuz ki iki aile arasını açmış bulunuyor. Ancak bizlere ve büyüklerimize düşen bu husumetin yeni nesillere yetişmemesidir. Tabi ki bu iki aile arasında barışa vesile olan emniyetimize, Jandarmamıza ve kanaat önderlerimize teşekkür ediyorum. Devlet olarak birçok barışa vesile olduk ve bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu tablo bizim özlediğimiz tablodur. Biz din kardeşiyiz. Saflarımızı sık tutacağız, aramızdaki husumeti bitireceğiz" dedi.

Törende konuşan Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ise, "Yıllardır memleketimizde vuku bulan bu tür olaylar zaman içerisinde inşallah barışa döner. İnşallah bundan sonra aileler arasına bu husumetler oluşmaz. Bu barışa sebebiyet eden ve bu barışın olmasını sağlayan, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Umuyoruz ve diliyoruz ki bu tür olaylar olmasın. İki aile arasında kalıcı bir barış haline gelir. Bundan böyle ülkemizde, memleketimizde ve ilçemizde bu tür olayların olmaması, bütün insanların barış ve kardeşlik içerisinde yaşamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Norşin Şeyhlerinden Kanaat Önderi Mehmet Emin Seydagil de, “ Atlı ailesi ve Bingöl aileleri arasında meydana gelen husumeti bitirmek ve barışı sağlamak amacıyla bir araya geldik. Bu barışı sağlayan herkese Allah cennetini nasip eylesin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde iki ailenin üyeleri barış yemini ederek Kur'an-ı Kerim altından geçerek barıştılar.